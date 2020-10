Young “costretto” a riprendersi l’Inter facendo cambiare idea a Conte

Ashley Young

Young è pronto a tornare in campo dopo aver superato il problema Covid-19. Negli schemi di Conte può essere utile su entrambe le fasce, ma probabilmente la sua presenza nelle prossime uscite servirà a capire se sarà in grado di tornare titolare a tempo pieno

DA DESTRA… – La positività di Ashley Young al Covid-19 è arrivata a distanza dalle prime ma ha segnato profondamente la crescita dell’Inter in questa stagione. Fino alle ultime ore di mercato, il ruolo dell’esterno inglese era quello di vice di Achraf Hakimi sulla fascia destra. Ma dopo l’avvicendamento tra Dalbert e Matteo Darmian, qualcosa potrebbe essere cambiato. Anzi, è cambiato sicuramente. L’ottimo debutto europeo di Darmian a destra, confermatosi anche a Genova – dove è stato provato anche a sinistra -, ha ridato equilibrio al centrocampo nerazzurro. Che per ora a sinistra ha potuto contare solo su Ivan Perisic, un’ala adattata anziché un terzino schierato più alto. La situazione potrebbe cambiare ulteriormente, anche in caso di avanzamento di Aleksandar Kolarov sulla linea dei centrocampisti.

… A SINISTRA – Nei piani di Antonio Conte, Young potrebbe tornare al suo ruolo “originario”, quello per cui è arrivato a gennaio 2020. L’esterno sinistro a tutta fascia. A differenza di Perisic, l’inglese garantisce la doppia fase di gioco con più continuità e concretezza. Una scelta logica per dare il “via libera” ad Hakimi sulla destra. Ma adesso bisogna superare anche la concorrenza di Darmian, che rischia di diventare la prima scelta di Conte sulla corsia opposta a quella del marocchino. In questa stagione Conte sta lavorando molto su Perisic a sinistra per dare un assetto più offensivo alla sua Inter. Le opzioni Darmian e Kolarov andrebbero nella direzione opposta. Young, invece, sarebbe l’equilibratore perfetto. E i numeri finora sono tutti dalla sua.