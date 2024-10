Young Boys-Inter, Taremi punta al bis: una dimensione naturale

Young Boys-Inter sarà la terza giornata di questa Champions League per i nerazzurri. Tra i calciatori che avranno la possibilità di mostrare il proprio valore vi sarà Mehdi Taremi, pronto a giocare dal primo minuto in una competizione che conosce benissimo.

L’OCCASIONE – Young Boys-Inter rappresenterà una nuova opportunità per Mehdi Taremi al fine di dimostrare quanto utile possa essere alla causa nerazzurra. Capacità di far salire la squadra, supporto ai compagni nella costruzione del gioco, finalizzazione, assist, personalità: queste sono alcune delle caratteristiche essenziali del calciatore iraniano, prelevato dall’Inter a parametro zero. Il calciatore ex Porto comporrà insieme a Marko Arnautović il duo d’attacco chiamato a garantire una prestazione del livello che il tecnico Simone Inzaghi si auspica per una partita comoda contro lo Young Boys.

Young Boys-Inter, Taremi e l’habitat naturale

FEELING EVIDENTE – Taremi può assicurare anche un altro importante elemento in vista della sfida contro lo Young Boys. Il riferimento è chiaramente all’abitudine dell’iraniano di esprimersi al meglio nel palcoscenico della Champions League: 11 gol e 8 assist lo score complessivo del calciatore classe 1994 nella più importante competizione europea. L’auspicio dei nerazzurri è di vederlo bissare il gol, con cui ha timbrato per la prima volta in maglia nerazzurra, messo a segno contro la Stella Rossa nella scorsa giornata.