Young Boys-Inter, per Zielinski pronta una strategia: cautela!

Young Boys-Inter non dovrebbe vedere la presenza di Piotr Zielinski dal primo minuto. Il polacco, che ha avvertito un’elongazione nel corso del match tra Polonia e Croazia, sarà comunque in panchina.

RECUPERO IMPORTANTE – In Young Boys-Inter non ci sarà da aspettarsi la titolarità del centrocampista Piotr Zielinski, rientrato da relativamente poco tempo dopo il problema fisico rimediato nell’ultima sfida con la sua Nazionale contro la Croazia. Il giocatore polacco, pur partendo dalla panchina, rappresenterà una pedina strategica per il tecnico Simone Inzaghi in vista dell’adozione di strategie differenti a partita in corso. Contro gli svizzeri, infatti, non ci saranno altre alternative a centrocampo se non per il giovane Thomas Berenbruch. Poter fare affidamento su un top come l’ex Napoli può incidere senza dubbio sul ragionamento del piacentino durante la partita.

Young Boys-Inter, Zielinski pronto a confermare le sue doti peculiari

VARI VANTAGGI – La presenza in campo di Zielinski pesa, come dimostrato dai primi due incontri di Champions League in cui il polacco è partito dal primo minuto. Contro la Stella Rossa e, soprattutto, contro il Manchester City il centrocampista dell’Inter ha dato prova delle sue abilità nella gestione del pallone, aggirando con successo la pressione avversaria, e nel fungere da filtro durante gli attacchi avversari. A ciò si aggiunge qualcosa che non si è ancora visto in questa stagione, ossia la capacità di trovare con facilità la porta anche dalla distanza.

LO SCENARIO – Per queste ragioni ci si deve attendere un inserimento di Zielinski nel corso del secondo tempo, con la possibile uscita di Davide Frattesi o Henrikh Mkhitaryan. Nonostante il polacco abbia effettivamente ricoperto il ruolo di regista con la Polonia, risulta al momento difficile immaginare che ciò possa avvenire all’Inter. Nelle idee del tecnico Simone Inzaghi il primo “non regista” nelle gerarchie è Nicolò Barella, con Zielinski che viene ad essere visto come adatto prevalentemente ad altre funzioni.