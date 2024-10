Young Boys-Inter, Pavard e Bisseck per una soluzione inedita!

Young Boys-Inter si giocherà oggi 23 ottobre alle ore 21: nella formazione titolare di Simone Inzaghi si potrebbe assistere alla presenza del duo Benjamin Pavard-Yann Bisseck per la prima volta dal 1′.

LA SCELTA – Young Boys-Inter potrebbe veder per la prima volta dall’inizio sia Benjamin Pavard che Yann Bisseck. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe propendere per la titolarità di entrambi i difensori a causa di due fattori: la volontà di non sottoporre Alessandro Bastoni a un carico di impegni consecutivi troppo ampio; l’esigenza di far giocare Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro al posto di Federico Dimarco. In tal senso, la presenza del calciatore brasiliano sulla fascia rende necessario, anche in considerazione dell’assenza di Tomas Palacios dalla lista per la Champions League, poter contare sul tedesco a sinistra. Bisseck, infatti, ha già giocato in carriera in tale posizione quando militava nell’Aarhus in Danimarca.

Young Boys-Inter, la presenza di Pavard e Bisseck può garantire tale valore aggiunto

FATTORE AGGIUNTIVO – Il fatto che i due calciatori nerazzurri possano essere impiegati entrambi dal primo minuto consente all’Inter di contare su una rinnovata spinta a sinistra, così come sarebbe avvenuto con Bastoni. La predisposizione a partecipare alla costruzione del gioco sulla fascia in cui si trova ad agire, da parte di Bisseck, potrebbe tradursi in un tandem con Carlos Augusto potenzialmente determinante per la fase offensiva dell’Inter.

UNA SOLUZIONE – La capacità di Bisseck di disimpegnarsi in maniera efficace tanto a destra quanto a sinistra potrà rappresentare un fattore importante in vista dei ragionamenti futuri nel reparto. Il fatto che l’Inter abbia bisogno di un difensore centrale in grado di sostituire a dovere Francesco Acerbi e Stefan De Vrij con un calciatore futuribile e talentuoso si ricollega alla possibilità di assistere all’affermazione di un trio difensivo composto da Benjamin Pavard sulla destra, Yann Bisseck sulla sinistra e tale nuovo acquisto al centro della difesa.