In Young Boys-Inter Inzaghi mette a punto la nuova ‘norma’ europea!

Tre sfide europee fanno una prova: in Young Boys-Inter mister Inzaghi convalida una nuova tendenza nerazzurra in Champions League.

ALTERNANZE EUROPEE – È il giorno di Young Boys-Inter e si è sempre più immersi nella calda atmosfera delle notti di Champions League. Ora dopo ora giungono conferme sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi, arrivato a Berna ieri mattina insieme ai suoi uomini. La sfida, in programma alle ore 21.00 allo stadio Wankdorf, prevede un ampio turnover da parte dei nerazzurri, e non solo a causa di ciò che impone l’infermeria. L’allenatore interista, infatti, ha intenzione di ruotare, ma non solo a centrocampo, dove conta le assenze di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Anche in difesa chiamerà a rapporto le seconde linee con Aurel Bisseck a sinistra che fa riposare Alessandro Bastoni, oltre al cambio forzato del centrale. A saltare all’occhio, tra tutte le alternanze di Young Boys-Inter, è la coppia d’attacco chiamata in causa, che conferma una tendenza chiara di Inzaghi.

Young Boys-Inter conferma la nuova ‘norma’ europea di Inzaghi

SCELTE OFFENSIVE – A guidare l’attacco nerazzurro in Young Boys-Inter saranno Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Una coppia considerata da molti – inopportunamente – “strana” e più legittimamente “inusuale”. Inzaghi, infatti, di rado ha scelto di partire con questo tandem d’attacco in campionato dove, al netto delle indisponibilità, ha quasi sempre schierato i due titolari fedelissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In Champions League, però, la musica cambia per il reparto offensivo nerazzurro e Young Boys-Inter non fa che confermarlo. Il duo Taremi-Arnautovic, difatti, non è una novità nelle notti europee interiste.

LA NUOVA REGOLA – Anche nell’ultimo match, disputato a San Siro contro lo Stella Rossa, Inzaghi ha lanciato dal primo minuto l’iraniano e l’austriaco. Una scelta, questa, che ha premiato tecnico e giocatori, considerato che entrambi hanno attivamente partecipato al 4-0 della vittoria. Anche la prima sfida di Champions League, in parte, ha rispettato questa sorta di ‘norma’ del mister, visto che anche in quel caso almeno uno dei due attaccanti – precisamente Taremi – ha indossato una maglia da titolare. Young Boys-Inter potrebbe essere la terza sfida consecutiva dall’inizio per quest’ultimo e la seconda per l’austriaco che arriva da un ottimo momento con la sua Nazionale.