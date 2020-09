Young a destra, Dalbert a sinistra: Conte sperimenta. Inter, 2 segnali

Ashley Young Inter-Brescia

Nell’allenamento congiunto di ieri contro la Carrarese (qui i dettagli), Ashley Young è stato uno dei protagonisti. Allo stesso modo, Dalbert si sta ritagliando un buono spazio sulla sinistra nel sistema di gioco di Antonio Conte. Analizziamo i segnali arrivati nelle prime uscite stagionali

DAGLI ESPERIMENTI AL MERCATO – Le indicazioni emerse dalle prime due amichevoli stagionali, indicano nuovi percorsi per Antonio Conte sul mercato. In particolare, Dalbert è stato schierato per due volte di fila a sinistra, mentre Young a destra, dopo una buona seconda parte di stagione sull’altra fascia. Se nel primo caso può essere una scelta in ottica mercato (l’Inter aspetta offerte per cederlo), l’inglese ha confermato tutta la sua duttilità. E’ possibile che rappresenti un’alternativa ad Hakimi durante la stagione. Nelle prossime settimane, i nerazzurri cercheranno di acquistare un altro esterno mancino e Darmian resta in stand-by. Nuove possibilità e gerarchie tra campo e mercato.