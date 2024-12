Yann Bisseck è la nuova normalità in casa Inter

Bisseck nei primi mesi della stagione 2024-2025 è diventato un titolare dell’Inter. Un salto di qualità totale rispetto a un anno fa, quando aveva appena cominciato a giocare in nerazzurro.

CAMBIAMENTO – Un anno fa Bisseck viveva le sue prime presenze in maglia Inter. Anche da titolare, ma giusto qualcuna. Dopo essere stato considerato un oggetto misterioso o persino un acquisto sbagliato, nelle necessità Inzaghi aveva iniziato a puntare su di lui. Scoprendo un difensore di talento, per quanto ancora tutto da plasmare. Un anno dopo, Bisseck è un titolare fisso dell’Inter. Anche se nessuno sembra averci fatto davvero caso a questo cambiamento. La presenza del tedesco sembra essere data per scontata. E questo è un grande complimento al giocatore, che ha abituato alla sua presenza e al suo rendimento. Tanto appunto da non fare più notizia. Questo in un anno di Inter è un salto clamoroso. Che si riflette anche nei numeri.

PERIODO DI CRESCITA – La prima cosa da sottolineare è il merito. Bisseck sta trovando più minuti a causa degli infortuni dei suoi compagni, ma anche senza quelli per Inzaghi era pienamente nelle rotazioni. Questo perché in un anno è cresciuto. Ha guadagnato la fiducia del suo allenatore, meritando spazio. E in realtà è ancora più cresciuto in questi primi mesi di stagione. Soprattutto nelle necessità. Adattandosi a giocare sia a sinistra che al centro. Con prestazioni che hanno mostrato comprensione tattica, fisicità, concentrazione, leadership. Una crescita totale insomma. Specificato il perché stia giocando di più, ora vediamo il quanto.

New Normal per Bisseck all’Inter

PRESENZA COSTANTE – Oggi Bisseck ha già più minuti che in tutta la scorsa stagione. Nel 2023-2024 il suo totale è stato di 1162 minuti. Oggi ha già superato questo numero. Per la precisione è a 1267. Un totale che lo mette al nono posto in rosa, ottavo tra i giocatori di movimento. Secondo tra i difensori, superato solo da un insostituibile come Bastoni. Un totale che deriva da 12 presenze in Serie A, 6 in Champions League e una in Coppa Italia. Lo scorso anno per il tedesco le presenze in campionato furono 12, più 3 in Champions, una in Coppa Italia e una in Supercoppa. In pratica, in metà stagione ha già superato lo scorso anno. Con numeri da titolare. Perché veder giocare Bisseck nell’Inter ormai è normale. La nuova normalità.