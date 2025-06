Chi è Woltemade e perché l’Inter è sulle sue tracce!

Nick Woltemade è l’ultimo nome inserito dall’Inter sul suo taccuino per rinforzare il reparto offensivo. Il calciatore tedesco viene apprezzato per le plurime qualità mostrate allo Stoccarda.

LA STAGIONE – Nick Woltemade è uno degli attaccanti che si sono meglio disimpegnati in questa stagione: l’Inter, e tante big europee, ne sono ben consapevoli. Il calciatore dello Stoccarda ha non siglato 17 reti in 33 presenze complessive, ma si è anche distinto per un apporto alla costruzione dell’azione offensiva apparentemente inusuale se si prende in esame la sua struttura fisica. Il tedesco, alto 1.98, è infatti il prototipo dell’attaccante moderno: la sua abilità nel combinare l’efficacia in zona gol alla capacità di partecipare alla manovra offensiva lo rendono un elemento appetibile alle big europee. L’Inter, che cerca almeno una pedina con cui rinforzare il suo attacco, si è per questo messa sulle sue tracce in vista della prossima stagione.

Woltemade sul taccuino dell’Inter: la strategia è chiara!

IDEE DEFINITE – L’interesse dell’Inter per Woltemade si inserisce in maniera ideale nel quadro di un progressivo ringiovanimento della rosa che sia compatibile con la volontà di continuare ad essere protagonisti. Gli altri nomi seguiti dai nerazzurri, come Ange-Yoan Bonny e Rasmus Højlund, sono altrettanti riflessi compiuti di tale strategia. Navigando nell’orizzonte di una “rivoluzione moderata”, o di un “riformismo pragmatico”, l’Inter vuole evitare di rinunciare a uno dei seguenti valori: competitività e ringiovanimento. Tenere uniti tali due aspetti è la sfida con cui si misurerà la dirigenza nerazzurra in questa finestra estiva di mercato. Che si tratti di Woltemade, Bonny, Højlund o un altro attaccante, il piano resta dunque il medesimo.