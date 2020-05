Werner vs Cunha: Lipsia-Hertha 2-2, Inter guarda. 2 acuti, chi ha vinto?

Condividi questo articolo

Werner e Cunha sono due dei calciatori offensivi accostati con forza all’Inter, in vista del prossimo calciomercato. I due attaccanti si sfidavano quest’oggi sul campo in Lipsia-Hertha. La partita è terminata con il punteggio di 2-2, ma chi ha convinto maggiormente tra i due talenti?

SFIDA NELLA SFIDA – Dal campo al mercato: l’Inter sarà stata certamente spettatrice interessata di Lipsia-Hertha. Timo Werner era il grande osservato, ma quest’oggi non ha inciso come al solito. Zero occasioni da gol e tiri in porta per lui, ma è entrato nel gol del parziale 2-1, di cui è stato regista offensivo. Troppo poco per il suo talento, prima di uscire al 79esimo. Ha finito la partita, invece, Matheus Cunha. Il giovanissimo talento è forse ancora poco continuo, ma quando si accende fa male. Provoca un’espulsione in casa Lipsia e conquista il rigore del 2-2, trasformato da Piatek. Nel recupero va vicino anche al 2-3, ma il suo tiro viene bloccato. Stasera, quindi, meglio il talento brasiliano, ma la stagione di Werner fino ad oggi è stata mostruosa.