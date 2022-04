Vlahovic in cima alla lista di Inzaghi la risposta dell’Inter a Skriniar-Juventus

Vlahovic è al centro del nuovo progetto tecnico della Juventus di Allegri al posto del partente Dybala. Un po’ come Skriniar è il presente e il futuro dell’Inter, per ciò che rappresenta in campo e non solo. Eppure le “notizie” di calciomercato destabilizzanti in questo finale di stagione, che prevede anche la Finale di Coppa Italia Juventus-Inter, trovano spazio

FANTAMERCATO – A poco più di dieci giorni dalla Finale di Coppa Italia in programma a Roma, il calciomercato infiamma l’asse Milano-Torino. O almeno così vorrebbe qualcuno. Probabilmente il futuro di Paulo Dybala (vedi focus), ma anche quello dell’altro possibile parametro zero Federico Bernardeschi (vedi focus), inizia a preoccupare l’ambiente bianconero. E se è di oggi la notizia che Massimiliano Allegri può sognare Milan Skriniar per la difesa della sua Juventus (vedi articolo), perché Simone Inzaghi non può fare lo stesso? Il sogno di Inzaghi si chiama Dusan Vlahovic, perfetto per l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. Così come Skriniar è l’erede ideale del classe ’84 Giorgio Chiellini a Torino, Vlahovic può essere quello del classe ’86 Edin Dzeko a Milano. Evidentemente il fatto che Skriniar sia incedibile e, piuttosto che giocare con un’altra maglia in Italia, possa finire in un top club estero, è un dettaglio che sfugge a qualcuno. E sperando che non sia proprio il difensore slovacco il sacrificio del mercato estivo dell’Inter, l’unica certezza è che la destinazione Juventus non è presa in considerazione. Da nessuno. Per quanto riguarda Vlahovic-Inter, invece… Appena andrà in scadenza di contratto, “operazione difficile ma non impossibile” [cit.]. Funziona così il fantamercato, no?