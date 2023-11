Vlahovic ‘avvisa’ l’Inter con il suo cosplayer: un gol può bastare?

Vlahovic in rete non fa notizia, anche se i tifosi della Juventus nell’ultimo periodo la pensano diversamente. Non fa più notizia se i colori non sono quelli bianconeri e anche l’Inter ne sa qualcosa. Proprio alla vigilia di Juventus-Inter si aggiunge anche il curioso fattore… omonimia

PREAVVISO SERBO – Si chiama Vlahovic, è serbo e di mestiere fa l’attaccante. In Italia. Per non farsi mancare nulla, è scuola Partizan Belgrado, che significa sempre qualità certificata. Pensare che si stia parlando di Dusan Vlahovic alla vigilia di Juventus-Inter di Serie A è facile. La sorpresa è scoprire che il protagonista non è il classe 2000 della Juventus, che ancora deve scendere in campo contro l’Inter a Torino. Ci spostiamo un po’ più in là. Da Torino a Bergamo. Cambia poco ma qualcosa cambia. Riflettori puntati su Vanja Vlahovic, classe 2004 dell’Atalanta (Under-19, ndr). La nuova stella nerazzurra di casa bergamasca, “cosplayer” del più famoso Dusan. Suo il gol che vale il pareggio in Atalanta-Inter di Primavera 1, dove è già a quota nove reti in dieci partite. Una macchina da gol che sarà presto uomo-mercato. Proprio come il più famoso Dusan ai tempi della Fiorentina (quattordici gol in quindici partite di campionato e addrittura venti su venti considerando la coppa nazionale, ndr). Macchina da gol che l’Inter di Simone Inzaghi spera di non vedere all’opera tra qualche ora. Perché se la rete decisiva di Vanja beffa l’Inter Under-19 di Cristian Chivu, che rallenta in classifica senza perdere la vetta, quella di Dusan sarebbe molto più pesante per i piani nerazzurri in Serie A. Che sia solo un caso di omonimia: il gol del Vlahovic atalantino vale come “avviso” per l’Inter. La doppia beffa in serbo rovinerebbe il weekend, sì…