Viktoria Plzen-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Viktoria Plzen-Inter 0-2 ha rimesso un po’ a posto la classifica in Champions League, con i primi punti in questa stagione. La vittoria della Doosan Aréna ha un protagonista principale: Dzeko, che a livello statistico quando vede i cechi si esalta.

TRE – I punti conquistati dall’Inter nelle prime due giornate di Champions League. Era dalla stagione 2018-2019, quella del ritorno nel torneo dopo sette anni di assenza, che non accadeva: lì erano sei su sei, coi successi su Tottenham e PSV Eindhoven. Nel 2019-2020 e nella passata edizione solo uno, nel 2020-2021 due.

TRE – I mesi dopo cui Francesco Acerbi è tornato in campo. Prima di Viktoria Plzen-Inter, esordio in maglia nerazzurra, la precedente presenza del difensore ex Lazio era in Inghilterra-Italia di UEFA Nations League dello scorso 11 giugno.

SETTE – Le volte che il Viktoria Plzen ha affrontato squadre italiane, di cui cinque nelle attuali competizioni UEFA: l’Inter è la prima che riesce a tornare a casa con una vittoria. In precedenza due vittorie e quattro pareggi sfidando Juventus, Napoli, Padova e in due occasioni la Roma.

DIECI – I gol segnati da Edin Dzeko al Viktoria Plzen, quello di ieri il primo con l’Inter. I cechi sono, incredibilmente, la formazione che il bosniaco ha colpito di più in carriera, pur avendoli affrontati solo nove volte. La prima, ovviamente segnando, in un 3-3 il 12 marzo 2006 quando era proprio in Repubblica Ceca con la maglia del Teplice. In Champions League a bersaglio in quattro partite su quattro con tre club diversi (gli altri con il Manchester City e la Roma).

UNDICI – Le partite giocate dall’Inter in Repubblica Ceca, la prima risalente addirittura al 1930. Con quello di ieri sono cinque i successi, contro quattro sconfitte e due pareggi. Il Viktoria Plzen è diventato il sesto avversario diverso affrontato.