Vidal uomo chiave in Champions League. Titolare in Sheriff-Inter?

Arturo Vidal è uno degli uomini chiave nella rosa di Simone Inzaghi, specialmente in Champions League. Sarà titolare in Sheriff-Inter?

CHIAVE – Arturo Vidal è sempre più un uomo chiave della rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista cileno, in questa stagione, sembra più inserito e pronto atleticamente, rispetto a quanto fatto vedere nel corso della scorsa stagione in cui, di fatto, non riuscì ad incidere se non nel match contro la Juventus a San Siro. La sua esperienza, unita ad una condizione fisica finalmente di alto livello, lo rendono una risorsa importantissima per Inzaghi, soprattutto in Champions League. Il numero 22 nerazzurro sarà titolare anche in Sheriff-Inter?

MATTATORE – Vidal è stato decisivo nella gara d’andata, giocata due settimane fa a San Siro. Il suo gol ed il suo approccio alla gara, mai domo, sono stati una delle chiavi del successo dell’Inter, che, di fatto, con la vittoria di San Siro è rimasta aggrappata alla qualificazione agli ottavi di finale. Il lavoro difensivo di Vidal, unito alla sua propensione all’inserimento, hanno messo in difficoltà la linea di centrocampo della squadra moldava. La speranza dei tifosi dell’Inter è che il cileno, domani sera, possa ripetere la prestazione monstre vista a San Siro.