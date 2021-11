Vidal, ultime prestazioni sottotono. Inter-Spezia per ripartire al meglio

Arturo Vidal è reduce da un periodo non brillante. Inter-Spezia, in programma domani sera, potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire

SOTTOTONO – Arturo Vidal, dopo un inizio di stagione estremamente positivo è reduce da alcune prestazioni sottotono. Contro il Napoli, in particolar modo, cileno è apparso in difficoltà, poco concentrato e spesso in ritardo nella giocata. Prestazioni che non appartengono al Vidal di questa stagione, sempre pronto a dare un contributo sia dalla panchina che da titolare. Proprio in Inter-Spezia il cileno potrebbe partire dal 1′, per cancellare un periodo non positivo.

RISORSA – Vidal, in questa stagione, sarà determinante. La sua esperienza e il suo modo di interpretare il ruolo di mezzala, ne fanno un calciatore unico nella rosa a disposizione di Inzaghi. Inoltre è, forse, l’unico sostituto naturale di Barella, costretto, ad oggi, a numerosi straordinari sia con l’Inter che in Nazionale. Servirà però ripartire da quanto fatto vedere nel corso dell’inizio della stagione, dimenticando le ultime prestazioni negative.