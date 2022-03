Vidal titolare in Liverpool-Inter, il cileno deve mettere la leadership

Vidal sarà titolare in Liverpool-Inter e in campo serve la sua leadership. Il cileno dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza.

TITOLARE A CENTROCAMPO – Liverpool-Inter vedrà il ritorno da titolare di Arturo Vidal in mezzo al campo. Complice la squalifica di Barella il cileno è chiamato a giocare nel contesto più difficile in assoluto. E ci si aspetta che porti la personalità del vecchio lupo di mare. L’esperienza del veterano di mille battaglie.

UOMO DI COPPA – Che giochi titolare proprio in questa partita non è un caso come potrebbe sembrare. La stagione di Vidal sta vivendo un paradosso. In stagione il centrocampista è partito dal primo minuto in sei occasioni. La metà in Champions League. In un certo senso è l’uomo di coppa. Nel momento decisivo del girone Inzaghi si è affidato a lui come scelta specifica. Serviva un riferimento con esperienza e personalità per uscire dalle secche delle prime partite. Quindi anche a Liverpool, dove invece è scelta obbligata, il cileno è chiamato al suo impatto specifico.

ULTIMO BALLO – Prima ancora che fisicamente o tecnicamente Vidal serve per la sua leadership. La sua presenza in campo si sente a livello di personalità. E si deve sentire. L’esperienza di una carriera praticamente ventennale, disputata ai massimi livelli europei. Forse una delle ultime occasioni per lui di dimostrare il suo livello. Tutto questo va messo in campo in Liverpool-Inter. Qualcuno deve tracciare la rotta. Dall’uomo di maggior personalità serve l’esempio.