Vidal titolare in Inter-Sheriff? Occasione da sfruttare per il cileno: i motivi

Inter-Sheriff è in programma questa sera alle 21:00. Una partita fondamentale, che i nerazzurri devono assolutamente vincere. In campo, dal 1′, potrebbe rivedersi Arturo Vidal.

IMPORTANTE – Vidal è stato un fattore nelle prime uscite stagionali dell‘Inter. Il cileno, infatti, quando impiegato ha sempre fornito un contributo importante, soprattutto ad inizio stagione quando, partendo dalla panchina, ha contribuito ai successi arrivati contro Genoa ed Hellas Verona. Adesso, dopo un periodo di stop a causa di un infortunio, il cileno torna in campo dal 1′ nella sfida, forse, più importante per i nerazzurri in questo inizio stagionale: la partita contro lo Sheriff in Champions League.

RECUPERO – Un recupero a pieno regime di Vidal sarebbe una vera e propria manna dal cielo per Inzaghi che, in questa fase della stagione, sta trovando difficoltà a trovare il centrocampo titolare. Tolti gli intoccabili Barella e Brozovic, infatti, nessuno ha, almeno fino ad oggi, convinto a pieno come terzo di sinistra. Nemmeno il neo-arrivato Calhanoglu, apparso in difficoltà nel nuovo ruolo di mezzala. Per Vidal, quindi, la sfida di questa sera può rappresentare l’occasione della svolta: in caso di prestazione positiva in un match così delicato, infatti, il cileno sarebbe il candidato numero uno ad una maglia da titolare al fianco degli “intoccabili” del centrocampo nerazzurro. L’Inter, ed Inzaghi, avrebbero la certezza di poter contare su un calciatore di notevole livello ed esperienza. Fondamentale per un Inter desiderosa di stupire ancora sia in Serie A che in Champions League.