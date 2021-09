Vidal spazio in Shakhtar Donetsk-Inter? Recupero importante per Inzaghi

Arturo Vidal figura tra i convocati di Inzaghi per Shakhtar Donetsk-Inter, sfida di Champions League in programma questa sera alle 18:45. Il recupero del cileno è fondamentale per il tecnico nerazzurro: più soluzioni in mediana

RECUPERO – Inzaghi può sorridere. Piano piano l’infermeria di Appiano Gentile si svuota ed il tecnico torna ad avere a disposizione calciatori importanti. Assieme al recupero di Correa, infatti, il tecnico nerazzurro può riabbracciare anche Vidal, tornato anch’egli a disposizione per la trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, dove potrebbe ritrovare minuti importanti. Il cileno, con Inzaghi, aveva iniziato bene la stagione, fornendo ottime prestazioni e trovando anche un gol ed un assist. Il recupero del cileno è una vera e propria manna dal cielo per Inzaghi, che cerca il miglior interprete per il ruolo di mezzala sinistra nel suo 3-5-2.

OCCASIONE – Non è un mistero che Calhanoglu, attuale mezzala sinistra titolare, stia facendo fatica ad adattarsi al nuovo ruolo. Per permettere al turco di lavorare e abituarsi alla nuova posizione in campo, senza troppe pressioni e critiche, Inzaghi potrebbe decidere di affidare il centrocampo proprio a Vidal: se il cileno dovesse mantenere il livello fatto vedere nelle prime uscite stagionali, rappresenterebbe più che una valida alternativa sia a Calhanoglu che a Vecino, l’altro mediano “in ascesa” in casa nerazzurra.