Vidal, sei un leader in campo? In Sassuolo-Inter serve un pronto riscatto

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal deve riprendersi l’Inter. Dopo l’espulsione col Real Madrid il cileno è chiamato a riscattarsi immediatamente col Sassuolo.

PRECEDENTE FRESCO – L’esperienza di Vidal all’Inter sta avendo alti e bassi. Pure vistosi. Il punto più basso però è freschissimo. Il cileno, il leader che Conte ha tanto voluto, nella partita fino ad ora più importante della stagione si è fatto espellere dopo appena mezz’ora. Per proteste. Un fatto che ha compromesso tutto l’incontro. E che quindi richiede un riscatto immediato.

OCCASIONE IMMEDIATA – Vidal è un giocatore di esperienza e carisma. Sa perfettamente cosa può dare in campo. Soprattutto sa perfettamente cosa Conte vuole da lui. In breve il motivo per cui è arrivato all’Inter. E sa che al momento ha qualcosa da farsi perdonare. Un leader come lui non può accettare di entrare nel libro dei ricordi solo dal lato negativo. Il Sassuolo non è il Real Madrid, ma è la prima occasione per far parlare il campo. E iniziare a scrivere una storia diversa.