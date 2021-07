Vidal, quale futuro? Tante voci, ma mercato fermo: risorsa in mezzo

Tante voci, ma Vidal è ancora nella rosa dell’Inter. Pronto ad allenarsi agli ordini di Inzaghi. Quale futuro per il cileno?

SOLO VOCI – Vidal è uno dei nomi su cui si concentrano i rumors di mercato nerazzurri. Per il cileno si parla di diverse destinazioni, tutte da raggiungere previa rescissione del contratto. Troppo pesante infatti il suo stipendio per le casse dell’Inter. Soprattutto se relazionato al suo rendimento dell’ultimo anno. Il fedelissimo di Conte infatti ha vissuto una stagione densa di difficoltà, con tanti problemi fisici e di fatto una sola partita memorabile (ovviamente Inter-Juventus). Le voci però restano appunti voci. Tutto sembra fermo. E ora sta a Inzaghi gestirlo.

RISORSA TECNICA – Vidal è una risorsa tecnica per il nuovo tecnico. Un giocatore di esperienza infinita, con un palmares corposo. Sono ben otto i campionati vinti, tra le altre cose. Se recuperato fisicamente nel centrocampo dell’Inter può fare tutto. E diventa praticamente il quarto titolare. È legittimo che lui per primo non voglia rescindere il contratto. Magari anche dimostrare il suo valore dopo un 2020-2021 con troppi intoppi. Ora torna nel mondo Inter. E chiarirà cosa intende fare.

LAVORO ESTIVO – A quel punto la palla passa a inzaghi. Il nuovo tecnico ha questa estate per valutare la rosa. Su Vidal le incognite, come detto, sono fisiche. Ma il suo apporto anche a livello di spogliatoio può essere importante. Specialmente per un allenatore abituato ad avere in panchina nomi come Escalante e Akpa Akprò. La scorsa stagione è stata condizionata dalla mancata preparazione col Barcellona. Lavorare fin da agosto basterà a cambiare la storia?