Vidal provaci ancora: perché l’Inter deve considerare il cileno?

La nuova stagione dovrà essere quella del riscatto anche per Vidal. Il centrocampista cileno dovrebbe rimanere in nerazzurro per aiutare al meglio la squadra di Inzaghi

IL PUNTO − Mancano esattamente 20 giorni all’inizio del campionato di Serie A. La nuova Inter targata Simone Inzaghi ha, fin adesso, convinto in queste prime quattro amichevoli stagionali. Quattro vittorie contro Lugano, Pro Vercelli, Pergolettese e Crotone contraddistinte da una crescita piuttosto graduale. Molto positiva, peraltro, l’ultima uscita contro il Crotone − squadra retrocessa nell’ultimo anno in Serie B − con grande protagonista Hakan Calhanolgu. Il turco è arrivato per sostituire Christian Eriksen, nonché per rinforzare un centrocampo già piuttosto forte. La linea mediana nerazzurra si presenta abbastanza folta con alcuni giocatori che possono cambiare aria, come Radja Nainggolan, e altri, invece, che mirano ad un riscatto dopo una scorsa stagione negativa. Fra questi, c’è sicuramente Arturo Vidal.

DEMERITI PERSONALI − Parlando proprio del centrocampista cileno, nella passata campagna di mercato estiva, è stato uno dei fiori all’occhiello della dirigenza nerazzurra. Voluto principalmente da Antonio Conte, Vidal ha fatto fatica ad incidere sulla causa interista, risultando decisivo soltanto una sola volta contro la sua ex Juventus. Sicuramente Vidal ha avuto certi demeriti personali, non facendosi trovare quasi mai pronto durante le partite. Troppa istintività e irruenza hanno portato il tecnico pugliese a sostituirlo definitivamente dalla seconda parte del campionato, per far posto a Christian Eriksen.

ALTRI FATTORI − Oltre, però, a colpe proprie, sono state diverse le motivazioni che hanno portato il cileno a faticare durante la sua prima annata in nerazzurro. In primis, la sfortuna con diversi acciacchi fisici (17 partite saltate tra problemi al ginocchio e Coronavirus); a ciò bisogna aggiungere altri due fattori di per sé legati tra loro: l’età e l’ambiente. Chi, infatti lo scorso anno, si aspettasse un Vidal formato Juventus sicuramente ha sbagliato, poiché 27 vs 33 è una differenza piuttosto importante, soprattutto per un giocatore dalle sue caratteristiche. Inoltre, anche l’ambiente ha influito. Dopo l’esperienza bianconera, il centrocampista cileno ha cambiato totalmente stile e filosofia di gioco passando al palleggio e alla tecnica del centrocampo di Guardiola al Bayern Monaco prima e a quello blaugrana poi. Due universi totalmente differenti dal gioco box to box di Contiana memoria. Tutto ciò ha cambiato anche il modo di giocare di Vidal, il quale ha dovuto fare i conti anche con diverse panchine.

IN NERAZZURRO − L’arrivo all’Inter e il ritorno al gioco di Conte non è stato facile da assimilare. Il centrocampista cileno, nonostante la grande esperienza accumulata, ha dovuto fare i conti con una sorta di ritorno alle origini che aveva dovuto, per forza di cose, accantonare. Vidal, a meno di offerte concrete, quest’anno rimarrà all’Inter. Per Inzaghi non è assolutamente una brutta notizia. Infatti, avere un Vidal motivato (vedi dichiarazioni) e con un anno in più di ri-esperierienza in Serie A potrebbe essere veramente utile. Sicuramente, i tifosi non rivedranno più il Vidal juventino ma difficilmente potrebbero rivedere quello dello scorso anno.