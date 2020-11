Vidal protagonista col Cile, nuovo sprint anche per l’Inter?

Arturo Vidal sta vivendo un inizio di stagione complicato con l’Inter, ma le prestazioni con la nazionale cilena possono rilanciarlo anche in ottica nerazzurra

L’inizio di stagione di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter forse è stato al di sotto delle attese. Il centrocampista cileno, voluto fortemente da Antonio Conte, fino ad ora non ha ancora trovato la via della rete e si è reso protagonista di alcuni cartellini di troppo e soprattutto di errori sanguinosi come quelli contro il Borussia Mönchengladbach. La nazionale cilena sembra però aver messo in mostra un altro Vidal, quello capace di decidere le partite come vuole Conte. L’ex Barcellona ha infatti trascinato il Cile a battere il Perù con una doppietta ed è sembrato decisamente in forma. Le nazionali nei tempi recenti non sono mai state troppo amiche dell’Inter, in particolar modo quella cilena per i tanti problemi avuti da Sanchez, ma in questo caso potrebbe essere stata un toccasana: dopo la sosta a Milano potrebbe tornare un “nuovo” Vidal, un’arma in più per Antonio Conte che comunque non ha mai perso fiducia nel suo pupillo.