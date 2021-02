Vidal pronto a tornare a disposizione di Conte: il suo ruolo ora Ã¨ cambiato

Vidal pronto a tornare a disposizione di Conte: il suo ruolo ora è cambiato

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal è uscito dalle rotazioni di Conte a causa di piccoli problemi fisici. Ora però la squadra ha un nuovo equilibrio a cui deve adattarsi.

MESE DIFFICILE – Con l’arrivo di febbraio Vidal è come sparito. Le ultime presenze consistenti del cileno sono di inizio mese, con Fiorentina in campionato e Juventus in Coppa Italia. Colpa di piccoli acciacchi, che però ora sono alle spalle. Che ruolo avrà ora il cileno nella scacchiera di Conte?

NUOVI EQUILIBRI – Il numero 22, si sa,è un fedelissimo del tecnico. Che lo ha voluto fortemente per leadership e conoscenza del calcio, generale e del suo in modo specifico. Vidal ha avuto una stagione di alti e bassi, migliorata nel 2021. Il fatto è che in questo suo mese di assenza è riemerso dal fondo della panchina un certo Eriksen. Che un po’ a sorpresa ha convinto Conte e si è preso il posto di interno di sinistra di centrocampo a suon di prestazioni di livello in entrambe le fasi. Questo ha cambiato gli equilibri. E ora anche il cileno deve inseguire.

ADATTAMENTO – Vidal non ha il posto garantito e l’Inter adesso ha un nuovo assetto. Che non dipende da lui. Ora serve trovare il modo di essere più utile. Che siano i minuti finali o la necessità di sostituire uno dei titolari (Barella e Brozovic sono diffidati) il cileno può portare in campo tutte le sue qualità e la sua mentalità vincente ancora in varie occasioni. Serve sempre sia leader, solo in modo leggermente diverso. Adattandosi alle necessità di squadra.