Vidal, periodo di flessione evidente. Inter-Cagliari per ripartire al meglio

Arturo Vidal è reduce da un periodo non brillante. Il minutaggio in campo del cileno è calato drasticamente. Inter-Cagliari, in programma domani, può essere una tappa fondamentale per ripartire

SOTTOTONO – Arturo Vidal, dopo un inizio di stagione positivo è reduce da alcune prestazioni sottotono. Il centrocampista cileno, infatti, ha visto progressivamente ridursi il minutaggio in campo concesso da Inzaghi, a favore di Gagliardini e Vecino, impiegati con più continuità dal tecnico. Contro il Real Madrid, nell’ultima sfida di Champions League, il cileno è entrato meglio rispetto ad alcune sue ultime uscite. Un segnale positivo in vista di Inter-Cagliari.

RISORSA – Vidal, difficilmente partirà titolare in Inter-Cagliari (qui le ultime). Il cileno però è un’arma da sfruttare a gara in corsa, per dare sostanza al centrocampo e per permettere a Barella, apparso stanco nelle ultime uscite, di rifiatare, non perdendo però qualità e, soprattutto, personalità. La speranza è che Vidal possa essere un fattore in questa stagione, sia in Europa che in Italia, in quello che probabilmente sarà il suo ultimo anno con la maglia nerazzurra.