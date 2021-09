Vidal, occasione dal 1′ in Inter-Bologna? Per il cileno può essere la svolta

Inter-Bologna è in programma quest’oggi alle 18. Una partita fondamentale, che i nerazzurri vogliono assolutamente vincere. Inzaghi, visti i numerosi impegni che attendono la squadra, potrebbe fare un mini-turnover: occasione per Vidal dal 1′?

IMPATTO – Vidal è stato un fattore importante per l’Inter in queste prime uscite stagionali. Il cileno, infatti, entrando dalla panchina, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria contro il Genoa, siglando un gol e fornendo un assist a Dzeko, e contro il Verona, dove ha dato il via all’azione dell’1-2 firmato Correa. Meno efficace nei match contro Sampdoria e Real Madrid, ma più per un fatto di circostanze “sfortunate” che di approccio sbagliato alla gara. Al “Marassi” l’Inter ha giocato 15′ minuti circa in 10′ per l’infortunio di Sensi. A San Siro, contro il Real, il cileno è entrato quando la squadra non aveva più benzina.

ROTAZIONI – L’Inter è attesa da un tour-de-force notevole fino alla sosta prevista dopo il match contro il Sassuolo (2 ottobre, ndr). Ecco che quindi Inzaghi potrebbe pensare di ruotare gli uomini e far rifiatare i titolari: in tale ottica va visto il possibile impiego di Vidal dal 1′ in Inter-Bologna. Il cileno prenderebbe il posto di Calhanoglu, apparso in affanno negli ultimi match disputati. Per Vidal rappresenta l’occasione della svolta: in caso di ennesima, verrebbe da dire, prestazione positiva, Inzaghi avrebbe la certezza di poter contare su un calciatore di notevole livello ed esperienza. Elementi fondamentali per un Inter che ha voglia di stupire ancora sia in Serie A che in Champions League.