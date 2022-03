Vidal, la sua esperienza al servizio dell’Inter. Serve chiudere in bellezza

L’Inter ha vinto spazzando via la Salernitana 5-0. I nerazzurri hanno ora una missione quasi impossibile: andare ad Anfield e rimontare il Liverpool. I Reds hanno vinto 2-0 a San Siro e hanno la qualificazione praticamente in tasca. Arturo Vidal è chiamato a sostituire ancora Barella.

ESPERIENZA – Dopo un periodo non facile, Vidal è chiamato ancora a giocare dal primo minuto. I nerazzurri non avranno infatti Barella squalificato e quindi il cileno, già in campo all’andata contro il Liverpool, sarà titolare anche ad Anfield (vedi articolo). Cosa deve fare il numero 22 in campo? Semplice, mettere la sua esperienza al servizio dell’Inter. La sua notevole esperienza internazionale frutto di tanti grandi club e una lunga carriera con la maglia del Cile, deve aiutare i più inesperti ad affrontare l’impatto emotivo con uno stadio come Anfield. L’Inter di Inzaghi dovrà essere brava a non prendere gol e farli, non sarà semplice ovvio. Ma mai dire mai. Serve chiudere in bellezza perché l’addio a fine anno sembra sempre più vicino. Insomma, chiudere bene per lasciare un buon ricordo.