Vidal, Inter-Juventus sfida verità: confermare i progressi visti in campo

Arturo Vidal dovrebbe scendere in campo in Inter-Juventus, sfida in programma domenica alle 20:45. Per il cileno è una sorta di match verità: vanno confermati i progressi fatti vedere in questo inizio di stagione

CONFERME – L’Arturo Vidal visto in questo inizio di stagione sembra un lontano parente di quello “ammirato” nel corso della scorso campionato. Il cileno, infatti, quando impiegato da Inzaghi, ha sempre risposto presente e, nel corso delle settimane, ha scalato sempre più le gerarchie del centrocampo nerazzurro. Tanto da candidarsi per una maglia da titolare per il big match Inter-Juventus, in programma domenica. Per il cileno potrebbe essere il match della definitiva consacrazione con la maglia nerazzurra.

CONSACRAZIONE – Vidal fu determinante nello scorso campionato proprio nel big match contro i bianconeri: il suo unico gol stagionale in campionato, infatti, arrivò proprio contro la sua ex squadra e fu determinante ai fini del risultato finale (2-0, ndr). Un anno dopo, circa, il cileno può essere ancora il fattore chiave per l’Inter ma per altri motivi: con un Calhanoglu ancora “spento”, Vidal ha dimostrato di essere il partner ideale per Brozovic e Barella nel centrocampo disegnato da Inzaghi che, in questo inizio di stagione, ha fatto fatica a trovare il partner ideale ai due “intoccabili”. Per Vidal, quindi, Inter-Juventus è di capitale importanza: una sua, ennesima, ottima prestazione, potrebbe cambiare radicalmente il volto della sua stagione con la maglia nerazzurra.