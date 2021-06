Vidal sta riuscendo nell’impresa di far crollare il proprio valore calcistico che è già ridotto ai minimi storici. Il centrocampista cileno dell’Inter in Copa America 2021 non solo non sta brillando come sperato, ma finora ha fatto registrare solo statistiche negative. Si riprenderà?

INIZIO DA DIMENTICARE – Il tempo per rimediare c’è e se lo augurano tutti. Soprattutto i cileni. Intanto, l’esperienza di Arturo Vidal con la Nazionale Cilena in Copa America 2021 è iniziata nel peggiore dei modi. Nella prima partita, Argentina-Cile (vedi articolo), si fa ammonire al 35′, sbaglia il rigore al 57′ e viene sostituito all’85’. Va meglio nella seconda partita, Cile-Bolivia (vedi articolo), in cui non può fare danni nei 69′ concessigli prima della solita staffetta (con uscita polemica). La terza e finora ultima partita, Uruguay-Cile (vedi articolo), vede il nome di Vidal sul tabellino ma come autore dell’autogol al 66′, poi nuova sostituzione al minuto 69. Non molto bene, ecco.

PIANI FUTURI – In tre partite, Vidal ha totalizzato circa 223 minuti, corredati da un’ammonizione, un rigore sbagliato, un’autorete e tre sostituzioni. L’Inter spera(va) nella vetrina della Copa America 2021 per trovare acquirenti – anche a patto di doverlo liberare senza ricevere nulla in cambio per il cartellino – ma così diventa ancora più complicato. Vidal è fuori dai nuovi progetti dell’Inter (vedi focus) e, dopo le “meritate” vacanze post-competizione internazionale, dovrà decidere come e dove continuare la sua carriera. L’ingaggio fuori budget non aiuta in nessun modo a piazzarlo sul mercato, dove il suo valore è ormai crollato e prossimo allo 0. Come finirà? L’Inter deve risolvere la grana Vidal in primis per il monte ingaggi ma anche a livello tecnico-tattico.