Vidal incanta con la maglia del Cile. Adesso alzare asticella con l’Inter

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal, dopo una partenza positiva con l’Inter, è incappato in alcune prestazioni non eccelse. Durante questa pausa per le Nazionali, però, il centrocampista è salito di colpi con la maglia del Cile. Adesso l’Inter

RINASCITA – Arturo Vidal, dopo un inizio positivo in casa Inter, ha attraversato un momento di “appannamento”. Nelle ultime partite, infatti, le prestazioni del cileno non sono state positive. All’interno dello stesso match, infatti, ha alternato ottime giocate ad errori inspiegabili per un calciatore della sua esperienza e levatura. Durante la pausa delle Nazionali, però, il cileno sembra rinato: con la maglia della Nazionale cilena, infatti, il numero 22 nerazzurro ha sfoderato prestazioni maiuscole, condite anche da tre gol in due partite. Numeri importanti che sottolineano quanto il calciatore possa ancora fare la differenza in grandi palcoscenici. Adesso, però, tocca mostrare le qualità anche all’Inter.

ASPETTATIVE – Vidal, con la maglia della sua nazionale, ha mostrato le sue caratteristiche peculiari: corsa, fisicità e propensione al recupero di palla. Oltre ad uno spiccato senso per gli inserimenti senza palla e per il gol. Dote che, ad un Inter in crisi di risultati e di gioco, farebbe certamente comodo. È nota infatti la bulimia realizzativa del centrocampo nerazzurro che avrebbe certamente bisogno delle sortite offensive di Vidal. Magari già a partire dalla sfida contro il Torino, in programma domenica alle 15:00.