Vidal in che ruolo giocherÃ  contro il Real Madrid? Conte ha piÃ¹ opzioni

Vidal in che ruolo giocherà contro il Real Madrid? Conte ha più opzioni

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Vidal sarà un uomo centrale nel piano partita di Conte contro il Real Madrid. Ma in che ruolo giocherà il cileno? Le opzioni ci sono.

LEGAME TECNICO – Conte ha voluto fortemente ritrovare Vidal in questa sua esperienza all’Inter. Troppo forte il legame col cileno, uno che conosce alla perfezione i dettami del tecnico e in campo sa leggere ogni situazione. Perché l’ha già vissuta. Come giocherà il cileno contro il Real Madrid?

MEDIANO CEREBRALE – Vidal sarà un elemento centrale nei piani di Conte. Del resto lo è stato praticamente dal primo giorno in cui ha firmato per l’Inter. Contro il Real Madrid, in una gara cruciale, lo sarà a maggior ragione. Resta da capire in che ruolo. Il cileno infatti è famoso da sempre come incursore, ma il tecnico per equilibrare la sua formazione lo ha sfruttato come mediano. Con risultati alterni, ma in mediana qualcuno con cervello pensante è necessario. Soprattutto contro una squadra pericolosa come quella di Zidane.

PRIMA DA TREQUARTISTA – C’è un però. La prima vera eccezione al ruolo è fresca, arrivata nell’ultima gara. Col Torino (QUI vedete le posizioni medie, concentratevi ovviamente sul 22) Vidal ha giocato da trequartista. Col compito fisso di alzarsi anche in pressing. Quello che tutti si aspettavano dal suo arrivo. Una scelta che non ha del tutto ripagato Conte, guarda caso a causa di spaziature imprecise a centrocampo.

LEADER IN MEZZO – Il dilemma quindi è chiaro. Vidal vertice basso, più o meno, o alto? Conte deve soppesare pro e contro delle due alternative. La gara è delicata. Persino decisiva per la stagione. E il cileno in campo sarà un riferimento. Per tutti, ma soprattutto per Conte. La sua leadership dovrà guidare i compagni. A prescindere dal ruolo.