Vidal esce allo scoperto, quale futuro all’Inter? La palla passa a Inzaghi

Vidal sta facendo parlare di sé dopo le dichiarazioni sul grande sogno di giocare nel Flamengo (vedi articolo). Il cileno, impegnato in Copa America, è stato voluto da Conte all’Inter ma le grandi aspettative sono state tutte tradite. Quale può essere il suo futuro in nerazzurro?

FUTURO INCERTO – Arturo Vidal ha spesso ribadito la sua volontà di giocare nel Flamengo un giorno. Il cileno questa volta è uscito allo scoperto, parlando della prossima stagione come quella giusta per poter realizzare il suo sogno. L’ex Barcellona è giunto all’Inter su richiesta di Antonio Conte nel settembre 2020 e ha un contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 2022. Il centrocampista era contornato da grandi aspettative, merito della sua caratura internazionale e dei suoi tanti successi. All’Inter, però, le cose sono andate diversamente e alla fine anche Conte ha ceduto, relegandolo in panchina. Il futuro a Milano rimane al momento un’incognita perché come ben sappiamo i nerazzurri hanno bisogno di cedere e il suo ingaggio pesante potrebbe essere un ulteriore ingombro per le casse del club. La palla passa a Simone Inzaghi, che sta valutando la rosa anche in base a quelle che sono le possibilità di mercato in entrata.