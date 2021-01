Vidal e l’incrocio con la Juventus: Ã¨ il momento di dimostrare

Vidal e l’incrocio con la Juventus: è il momento di dimostrare

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal domenica incrocerà la sua ex Juventus. Proprio nella gara in cui all’Inter serve più che mai un leader in campo il cileno deve svoltare.

OCCASIONE UNICA – Vidal in questi primi mesi di Inter ha i riflettori addosso. Inevitabile per un giocatore col suo profilo, col suo passato, arrivato come pupillo assoluto dell’allenatore e soprattutto come leader tecnico. Chiamato a far svoltare un reparto, forse l’intera squadra. Le cose sono andate così così fino ad oggi, per essere generosi. Domenica però il calendario prevede Inter-Juventus. E qui il cileno può cambiare la sua stagione.

ESEMPIO IN CAMPO – Inter-Juventus non è un incrocio banale. Mai. Per Vidal, appena tornato in Serie A, ancora meno vista la lunga militanza passata proprio in bianconero. Lui più di tutti sa cosa significa questa partita. Che peso può avere una vittoria, ma soprattutto il peso che ha giocarla. Il cileno sa come si deve affrontare, interpretare. In campo stavolta deve dare l’esempio, portando i compagni al giusto livello di tensione agonistica. Perché nel recente passato l’Inter ha affrontato in modo troppo morbido le sfide coi bianconeri. E questo fatto va cambiato.

GARA DA LEADER – Con una motivazione extra per tutti. Data dalla classifica. La Juventus è dietro all’Inter e lo scontro diretto per i nerazzurri è un modo per mantenere queste posizioni. I bianconeri vivono un momento non brillante. Forse il meno brillante da dieci anni. Il grande ex Vidal deve aiutare il mondo nerazzurro a sfruttare questo momento. Serve il leader in campo, per fare la differenza.