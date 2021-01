Vidal col Crotone Ã¨ pronto a far vedere il suo vero ruolo nell’Inter

Vidal col Crotone è pronto a far vedere il suo vero ruolo nell’Inter

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Inter-Crotone è una partita particolare per Vidal. Nessun legame personale, semplicemente la prima occasione per voltare pagina ed elevare il suo rendimento in nerazzurro.

ANNO NUOVO – Anno nuovo Vidal nuovo. O quasi. O almeno questo sono autorizzati a sperare i tifosi dell’Inter. La prima parte della sua esperienza nerazzurra infatti ha vissuto di alti e bassi, con i secondi particolarmente intensi proprio nell’ultimissimo periodo. Espulsione col Real Madrid, squalifica, infortunio. Ora si volta pagina. A cominciare dalla sfida col Crotone.

CAMBIAMENTO NECESSARIO – Vidal è l’uomo di Conte, è risaputo. Il giocatore che in campo deve incarnare le idee di calcio del tecnico e dare a tutti i giusti segnali. Nel 2020 però la cosa non è andata proprio perfettamente. Inter-Crotone è la prima occasione per toccare le corde giuste. Il cileno avrà sicuramente approfittato dell’ultimo periodo per mettere a punto la sua condizione fisica, deficitaria fin dalle apparizioni iniziali. Il primo passo per tornare quello vero.

RUOLO VERO – Poi c’è il ruolo. In stagione Vidal è stato chiamato da Conte ad essere l’uomo dell’equilibrio. Guidare gli altri come un nocchiero. Ma il cileno da sempre si esalta quando può coniugare fase offensiva e fase difensiva. Sfruttando la sua capacità di leggere gli spazi. Col Crotone tornerà a fare l’interno. Con compiti offensivi. L’Inter insomma si aspetta nel 2021 il vero Vidal. Fin dalla prima partita.