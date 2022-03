Vidal, atteggiamento superficiale e svogliato (ancora) quando subentra

L’Inter ha perso l’occasione di chiudere il cerchio della crisi aperta a inizio febbraio. Contro il Milan ieri la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita né a ritrovare il gol né a tornare alla vittoria. Una prestazione ancora negativa inoltre è arrivata da Arturo Vidal.

SVOGLIATEZZA – L’Inter non è riuscita a chiudere il cerchio della crisi aperto contro il Milan nella sfida di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri hanno fallito una grande chance ieri e ora, venerdì contro la Salernitana, non possono sbagliare. Una prestazione da sottolineare, ancora una volta in negativo, è quella di Arturo Vidal. Il cileno ieri è subentrato nella ripresa a uno spento Barella ma l’ingresso è stato pessimo (vedi articolo). Passo compassato, palloni persi a ripetizioni e nessuna grinta. L’ingresso orrendo di ieri fa seguito a quello di Genova contro il Genoa dove fu uno dei peggiori in campo nonostante il poco minutaggio. Vidal ha questo problema: quando gioca dall’inizio sembra poter far bene, quando invece subentra fa male. Contro il Liverpool fu uno dei migliori in campo, ma quando entra dalla panchina incide sempre…in negativo. Servirebbe più concentrazione e meno video su Tik Tok o Instagram a poche ore dalla partita. Il suo contributo deve essere importante.