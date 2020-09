Vidal all’Inter ritrova Sanchez, compagno storico con la maglia del Cile

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Vidal nella rosa dell’Inter ritrova Sanchez. I due hanno in comune una carriera intera con la maglia del Cile, che porta a un feeling tecnico promettente.

IL CILE INSIEME – Arturo Vidal all’Inter troverà almeno una faccia già nota. Anche molto. Quel numero 7 che risponde al nome di Alexis Sanchez lui lo conosce bene. I trascorsi comuni dei due con la maglia del Cile sono lunghi, ultradecennali, e pure vincenti. Non un dettaglio visto che parliamo dei primi trofei vinti in assoluto dalla Roja. Una sorta di percorso formativo, parallelo rispetto a quello vissuto nei club, che ha cambiato la storia della loro nazionale.

QUANTE PARTITE – Sanchez nella storia del Cile è al primo posto per presenze (132) e pure per reti segnate (43). Vidal è quarto per presenze (115) e sesto per reti (38). La loro storia comune inizia nel 2007 in un’amichevole contro il Venezuela. Da allora le partite giocate insieme sono state quasi 100 e i due sono diventati i principali leader della squadra (insieme a una altro ex nerazzurro, Medel). Prendendosi le responsabilità soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva.

ORA IN NERAZZURRO – Il feeling tra i due non è banale. E può tornare utile all’Inter. Sanchez e Vidal si conoscono, sanno cosa possono dare e hanno appreso reciproche tendenze e movimenti. Un plus che si ottiene solo giocando molto assieme, che velocizza ogni giocata e rende automatici gli scambi. Col numero 7 e il numero 8 hanno segnato un’epoca e la storia del Cile. All’Inter si potrà avere un’appendice di questa storia comune.