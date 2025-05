Il Verona di Zanetti punta sulla fisicità e lascia il possesso

Zanetti ha faticato a trovare una dimensione al suo Verona, ma oggi la squadra è stata plasmata su un 3-5-2 fisico, che lascia il possesso agli avversari.

TATTICA – Zanetti ha trovato il 3-5-2 come modulo di riferimento del suo Verona. Il tecnico punta su un calcio verticale e diretto, con le punte e gli esterni come riferimento dello sviluppo. Alle due punte è richiesto un certo lavoro fisico, sia per attaccare la profondità in possesso che in copertura. Il Verona sa andare a pressare alto, ma di solito tiene le linee basse specialmente con difesa e centrocampo in modo da non dare spazi agli avversari. Dal basso i gialloblù tendono a minimizzare i rischi, affidandosi ai lanci lunghi fin dal portiere Montipò. I difensori puntano sulla fisicità e si occupano soprattutto della marcatura degli avversari, andando anche aggrassivi in salita.

I numeri del Verona di Zanetti

STATISTICHE – Il Verona è la peggior difesa della Serie A con 62 gol subiti. Per tiri subiti però vanno un po’ meglio, risultando quinti peggiori. Un problema sono i calci piazzati, da cui sono arrivati 9 gol al passivo (terzi peggiori in A). La fisicità della fase di non possesso si traduce nel terzo posto per contrasti, ma anche nel secondo per gialli (76) e nel primo per rossi (9). I 30 gol segnati invece valgono il quinto peggior attacco in campionato, e i gialloblù sono i quarti peggiori anche per tiri prodotti, i secondi peggiori per tiri in porta e i quarti peggiori per xG, con l’aggiunta anche di essere i sesti peggiori per la conversione di occasioni in gol effettivi. Per possesso palla gli uomini di Zanetti sono ultimi in A col 38,4% di media, un dato che in trasferta scende ancora al 36,7%.

DETTAGLI – Valentini è una delle novità di gennaio. L’argentino si è preso il posto da titolare sulla sinistra della difesa, dando una nuova fisicità al reparto. Statisticamente risulta il migliore per rendimento secondo i rating di Whoscored, ed è quarto per passaggi medi, secondo per lanci lunghi, primo per contrasti, primo per spazzate. Duda è il riferimento assoluto della squadra. Che sia da vertice basso, da interno, in una mediana a due, tutto per il Verona passa da lui. Lo slovacco è primo per passaggi medi, secondo per lanci lunghi, secondo per percentuale di realizzazione, primo per cross, primo per passaggi chiave, secondo per dribbling, secondo per falli subiti, ma anche quinto per contrasti e secondo per intercetti. In attacco il riferimento fisico è Mosquera. Il colombiano è il secondo marcatore con 5 gol, ed è primo per tiri a partita.