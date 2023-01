Verona, lo stato di forma in vista dell’Inter: prima vittoria da settembre

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Inter e Verona nella diciottesima giornata della Serie A. Gli scaligeri arrivano alla sfida con una sola vittoria nelle ultime gare, amichevoli comprese.

STATO DI FORMA – Il Verona si prepara a raggiungere San Siro per sfidare l’Inter nella sfida valevole per la diciottesima giornata della Serie A. Ma come arriva la squadra di Zaffaroni alla partita di domani sera alle 20.45? La vittoria in casa per 2-0 contro la Cremonese di lunedì è stata l’unica nelle ultime gare, considerando anche le due amichevoli disputate nella sosta per il Mondiale. Per trovare un’altra vittoria, bisogna risalire al 4 settembre nel 2-1 contro la Sampdoria. Oltre al trionfo sui lombardi, è arrivato un pari in casa del Torino (1-1), la sconfitta casalinga contro lo Spezia (1-2), la sconfitta casalinga contro la Juventus (0-1) e infine la sconfitta in casa del Monza per 2-0. Nelle due amichevoli, invece, in casa sono arrivate una sconfitta (0-1 contro il Bologna) e un pareggio (0-0 contro l’Istra). Uno stato di forma non brillante, ma l’Inter dovrà comunque stare attenta dopo l’ultima vittoria degli scaligeri che sicuramente fornisce una spinta di entusiasmo.