Verona-Inter, l’occasione ideale per osservare un ‘pupillo’

Verona-Inter rappresenterà l’opportunità, per i dirigenti nerazzurri, di vedere da vicino un calciatore desiderato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

LA GARA – Verona-Inter si disputerà nella giornata di domani 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, trovandosi momentaneamente al secondo posto in classifica a una sola lunghezza dai partenopei. Contro gli scaligeri non ci sarà Hakan Calhanoglu, escluso dai convocati per un problema all’adduttore sinistro di cui si intende scongiurare un peggioramento. Troppo importante è preservare il turco in vista delle prossime sfide di campionato e Champions League che impegneranno i nerazzurri.

Verona-Inter, occhi su Belahyane: una certezza

L’ATTENZIONE – A proposito di registi, la dirigenza dell’Inter approfitterà della sfida del Bentegodi per osservare da vicino i progressi di Reda Belahyane, centrocampista del Verona che sta disputando un ottimo inizio di stagione. Il marocchino è uno dei nomi più interessanti del campionato italiano, con l’Inter che non è la sola ad essersi interessata al suo profilo. In attesa della definitiva affermazione di Asllani, i nerazzurri si stanno guardando intorno. E uno come Belahyane non può che rappresentare una fonte di interesse in vista di qualsiasi ragionamento futuro in quello specifico settore del campo.