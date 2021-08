Verona-Inter, nerazzurri imbattuti da 29 anni. Inzaghi a caccia del 2/2

Dopo la vittoria all’esordio contro il Genoa, venerdì 27 agosto è in programma Verona-Inter (QUI le ultime sulle possibili scelte). Simone Inzaghi a caccia della seconda vittoria in uno scontro diretto dove i nerazzurri non perdono da 29 anni.

STRISCIA DURATURA – 9 febbraio 1992. Verona-Inter 1-0. Questa è l’ultima sconfitta per i nerazzurri contro gli scaligeri. Da allora sono arrivati quattro pareggi e diciassette vittorie. Sette delle quali allo stadio Bentegodi. Dove la squadra di Simone Inzaghi sarà attesa venerdì sera per dare seguito alla buona partenza registrata a San Siro contro il Genoa. Per chiudere a punteggio pieno prima della sosta per le nazionali.

DATI E STATISTICHE – Nelle partite seguenti alla sconfitta sopra citata, Verona-Inter vede un “punteggio” di 48 a 16. Tanti sono i gol fatti e subiti dai nerazzurri nello scontro diretto. Per andare più nello specifico – vista la trasferta di venerdì – allo stadio Bentegodi sono state 21 le reti segnate dai nerazzurri e 10 quelle subìte. Il risultato che è stato più volte fatto registrare è l’1-2. Ultimo dei quali proprio lo scorso anno, a dicembre, con le reti di Lautaro Martinez e Milan Skriniar, intervallate dal momentaneo pareggio di Ivan Ilic.