Verona-Inter Ã¨ un test anche per Conte: il tecnico ha un’occasione

Verona-Inter è un test anche per Conte: il tecnico ha un’occasione

Antonio Conte Lecce-Inter

Verona-Inter è una partita in cui anche Conte deve dimostrare qualcosa. Il tecnico deve essere bravo a motivare i suoi uomini in una gara delicata.

TEST PER TUTTI – Verona-Inter è una partita in cui i giocatori devono dimostrare di saper gestire la pressione di una partita in cui il risultato pesa. Ma il test non è solo per loro. Inevitabile che i riflettori vadano anche su Conte. Che di questa squadra è il simbolo e un leader, per quanto fuori dal campo.

PROBLEMI DI MOTIVAZIONI – Il ruolo del tecnico, e qualcuno direbbe anche il suo stipendio, porta oneri e onori. Ha i suoi meriti nelle cose positive, ma anche le colpe delle mancanze. Una di queste ad oggi è sicuramente la gestione dei big match. L’Inter nella scorsa stagione, per dire, ha perso male entrambe le sfide con la Juventus. E anche la finale di Europa League ha avuto un andamento criticabile. Poi c’è la Champions League di quest’anno, con diverse partite vissute senza un fuoco particolare dentro. Col Verona serve un messaggio diverso. Che deve avere un input proprio dalla panchina.

CONTE IN PRIMIS – Se l’Inter come squadra deve mettere in campo cattiveria, Conte non può far finta di essere uno spettatore qualunque. Sta a lui accendere i suoi, dando le motivazioni necessarie a gettare il cuore oltre l’ostacolo, se serve. In altri casi, come sommariamente esposto sopra, questo non è successo. Oggi il messaggio diverso deve partire da Conte, che da leader è il primo a dover dimostrare fame. Il Verona diventa un’occasione, ma bisogna saperla cogliere.