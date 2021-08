Verona-Inter è la prima del “nuovo” Lautaro Martinez: la squadra ora è sua

Verona-Inter vedrà l’esordio stagionale di Lautaro Martinez. Un passo importante per l’argentino che ora può prendersi la squadra.

PRIMA STAGIONALE – Verona-Inter vedrà l’esordio stagionale di Lautaro Martinez. L’argentino infatti era squalificato alla prima col Genoa. Per la seconda invece è disponibile e il suo ritorno in squadra non sarà un evento banale. Come tanti. Perché dall’ultima volta sono successe tante cose.

NUOVE GERARCHIE – Questa estate ha visto grandi cambiamenti in casa Inter. Soprattutto nelle sue gerarchie. L’addio di Lukaku in particolare ha riscritto quelle nello spogliatoio e in campo. Specialmente in attacco. E Lautaro è il giocatore chiamato a fare un passo avanti per colmare questo grande vuoto. Un ulteriore step nella sua carriera in nerazzurro. Che promette di portarlo a diventare il giocatore simbolo.

DIMOSTRARE SUL CAMPO – Martinez nei suoi anni all’Inter è sempre cresciuto. In particolare il 2021 ha visto una netta evoluzione mentale del giocatore. Sul campo, valorizzata poi dalle vittorie in nerazzurro e anche con l’Argentina. L’addio di Lukaku arriva nel momento del percorso di crescita di Lautaro in cui l’argentino può raccoglierne il testimone. Per questo la sfida col Verona sarà un primo passo importante. Per far capire il nuovo status del Toro.