Verona-Inter, come cambia Inzaghi senza Lautaro Martinez? Le idee

Alle ore 15 si gioca Verona-Inter e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez. Il calciatore ha la febbre, come cambieranno i nerazzurri senza di lui? Le idee.

ASSENZA – Tra poche ore l’Inter scende in campo per la partita contro il Verona in campionato. La squadra nerazzurra può salire al primo posto vincendo al Bentegodi e ha la chance di passare il sabato in testa alla classifica in attesa della gara del Napoli con la Roma. La notizia di questa mattina è una doccia gelata per tutti: Lautaro Martinez salterà Verona-Inter! L’attaccante ha la febbre ed è già tornato a Milano. Di seguito le possibili soluzioni di Simone Inzaghi.

Verona-Inter senza Lautaro Martinez, le soluzioni di Inzaghi

SOLUZIONI – Fino a pochi minuti fa era certa la titolarità di Joaquin Correa con Marcus Thuram davanti. Adesso qualcosa potrebbe cambiare, perché l’idea iniziale era quella di iniziare con il Tucu per poi inserire Lautaro Martinez nell’ultima mezz’ora di gioco. La presenza dell’argentino era fondamentale per dare spazio a Correa, da cui magari non ci si aspetta lo stesso rendimento. Per ora nella probabile formazione dell’Inter figura ancora il numero 11, ma scalpita almeno Mehdi Taremi. Uno tra lui e Marko Arnautovic avrà più spazio del previsto, anche a gara in corso. Oggi tutti avranno maggiori responsabilità, sarà un grande test per capire se il reparto offensivo può fare a meno di Lautaro Martinez.