Verona-Inter, chance dal primo minuto per Asllani. È una grande occasione

Kristjan Asllani, molto probabilmente, sarà titolare nella partita di sabato pomeriggio al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Altra chance dal primo minuto per il centrocampista albanese.

PRESENTE – Dopo prestazioni ottime con la Nazionale albanese, Kristjan Asllani avrà la grande occasione di mettersi in mostra anche con la maglia dell’Inter nella delicata trasferta contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Il centrocampista albanese, dopo le buone apparizioni dello scorso anno, nella stagione attuale si è ritrovato ancora più chiuso dai big e dall’arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero. Il centrocampista polacco ha rubato anche lo spazio di Asllani come dimostra la formazione di Inzaghi messa in campo contro la Juventus.

Asllani vede Verona. Il centrocampista albanese dal primo minuto

CHANCE – Nella stagione attuale il gioiellino ex Empoli è sceso in campo in sole sei partite nelle sedici giocate. Asllani ha da sempre chiesto a Simone Inzaghi più spazio ma il tecnico piacentino pare sia concentrato sul solito terzetto. L’idea è quella di mettersi in mostra, giocarsi le sue chance in partite importante e confermare ai dirigenti nerazzurri di aver meritato il rinnovo fino al 2028. Adesso con la maglia da titolare a Verona, Asllani avrà modo di mettersi ancora una volta in mostra davanti a Inzaghi e magari davanti a qualche squadra di media-alta classifica per provare a giocare da gennaio in poi.