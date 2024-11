Verona-Inter, Carlos Augusto ritorna titolare. Due mesi di assenza

Carlos Augusto fa il suo rientro in campo con la maglia dal primo minuto in Verona-Inter. Simone Inzaghi lascia riposare Federico Dimarco.

TITOLARE – Con la trasferta al Bentegodi che si avvicina, Simone Inzaghi ha sciolto tutti dubbi sulla formazione che scenderà in campo in Verona-Inter. Il tecnico dei nerazzurri, sapendo anche dell’importanza delle rotazioni in mezzo al campo, ha deciso di concedere dei minuti importanti a chi invece ha giocato poco in questi primi tre mesi di Serie A. In attacco ci sarà spazio per il Tucu Correa insieme a Marcus Thuram. Sugli esterni invece, ecco un rientro inatteso così da far riposare Federico Dimarco.

Verona-Inter, sorride Carlos Augusto al suo rientro

RIENTRO – Oltre al cambio in attacco, chi scenderà in campo con la maglia da titolare è proprio Carlos Augusto. L’esterno brasiliano farà riposare l’ex Verona Dimarco in vista anche della partita delicata di Champions League in programma martedì a San Siro. L’esterno ex Monza, dopo la partita contro lo Young Boys fu costretto a saltarsele tutte a causa dell’infortunio. Adesso la chance di tornare dal primo minuto con una maglia da titolare lontano da San Siro, a due mesi di distanza dall’ultima volta quando Inzaghi lo schierò nella gara contro il Monza.