Il vero Mkhitaryan per spingere l’Inter al top: ‘benedetta pausa!’

Mkhitaryan potrà godere di questi giorni di riposo per ricaricarsi sia mentalmente che fisicamente. L’armeno è l’equilibratore dell’Inter.

STAKANOVISTA – Pausa, benedetta pausa… Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, stakanovista dell’Inter da ormai due anni, potrà finalmente recuperare le energie per presentarsi al meglio della forma in questo imminente e scoppiettante rush finale. Al netto dell’invidiabile integrità fisica (toccando ferro quasi mai infortuni), nelle ultime settimane Mkhitaryan ha patito un po’ la stanchezza e il giocare praticamente ogni tre giorni. Il centrocampo dell’Inter ne ha risentito in alcune partite, ecco perché questa sosta non può far solamente che bene all’ex giocatore della Roma. L’armeno, infatti, è rimasto ad Appiano Gentile, avendo chiuso con la nazionale ormai da quasi tre anni. Questa sosta gli servirà per ricaricare le energie e presentarsi alla fase cruciale della stagione rigenerato e al top.

Mkhitaryan pilastro dell’Inter: ricaricare le batterie!

RICARICARSI – Mkhitaryan è il quarto giocatore di movimento ad aver giocato più minuti finora all’Inter (2671′). Davanti a lui solamente Alessandro Bastoni con 2968′, Lautaro Martinez 2957′ e Nicolò Barella 2751′. Insomma, l’armeno è un pilastro di questa squadra al pari dei tre giocatori menzionati. In questa stagione, l’ex Roma ha messo a referto un gol e quattro assist, peraltro tutti in campionato. E per quanto riguarda la rete, questa risale al pirotecnico 4-4 contro la Juventus di fine ottobre. Ma, indipendentemente dai numeri (all’Inter non si è mai distinto per gol o assist), quello che interessa di Mkhitaryan è il suo rendimento. La sua incisività nel gioco nerazzurro, la sua intelligenza tattica e la sua leadership silenziosa in mezzo a campo. Prerogative che sono un po’ mancate nell’ultimo mese. La pausa gli servirà per ricaricarsi sia fisicamente che mentalmente.