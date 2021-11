Il Venezia di Zanetti ha idee tattiche chiare e talenti su cui puntare

Il Venezia di Zanetti è una delle sorprese di questa Serie A. I nomi non diranno molto ai più, ma in campo sanno cosa fare e sanno cambiare lo spartito tattico.

TATTICA – Il modulo di Paolo Zanetti sulla carta è il 4-3-3, ma in realtà lo sviluppo tattico è abbastanza fluido. Spesso in fase difensiva diventa un 4-4-2 con Dennis Johnsen e David Okereke sugli esterni per cercare spazio nelle ripartenze. Ma il vero fattore tattico del Venezia è legato a Mattia Aramu. Il mancino di fatto si trova la sua posizione, e può giostrare da esterno, da trequartista e da falso nove. Lo stile di gioco punta sul compattarsi in difesa e ripartire, infatti sono ultimi per possesso medio con 41,6%.

STATISTICHE – Il Venezia è il penultimo attacco della Serie A con 12 gol segnati. Di questi solo 6 sono arrivati su azione, il dato peggiore del campionato. Ultimi anche per tiri totali con 116 e tiri di media a gara con 8,9. Dei 19 gol subiti ben 11 sono arrivati nell’ultima mezz’ora di partita. La solidità difensiva è merito anche dei portieri, infatti il Venezia è al primo posto in Serie A per parate con 50. Da non sottovalutare la corsa: gli uomini di Zanetti sono quarti in A per km percorsi, dietro proprio all’Inter.

DETTAGLI – Pietro Ceccaroni in difesa è l’uomo che avvia l’azione, infatti è primo per passaggi medi con 50,2. Il suo apporto fisico sta nel settimo posto in Serie A per recuperi (116) e nel secondo tra i giocatori del Venezia per km percorsi (10,203). Il primo per km percorsi è il classe 2002 Gianluca Busio con 10,851 e il ragazzo americano è secondo per passaggi medi con 37,4, secondo per occasioni create. A centroampo gioca o davanti alla difesa o da interno sinistro. Johnsen è il giocatore di riferimento delle ripartenze di Zanetti, pronto a partire in uno contro uno a qualunque altezza del campo, primo per occasioni create. Ma il giocatore al centro della fase offensiva è Aramu. Oltre all’importanza tattica è il miglior marcatore del Venezia con 4 reti, primo negli assist con 2.