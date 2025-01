In Venezia-Inter serve personalità: dimostrare leadership in campo

Venezia-Inter non sarà una partita semplice per i nerazzurri. In campo infatti serve dimostrare di aver superato la Supercoppa e di poter continuare un certo percorso. Serve quindi che i leader della squadra indichino la via.

RISCATTO CERCASI – La trasferta di Venezia non sarà una sfida comoda per l’Inter. La sconfitta in Supercoppa infatti ha aumentato una pressione che già era massima, vista la necessità di vincere sostanzialmente sempre per giocarsi il primo posto in classifica. Per tutto l’insieme dei fattori quindi ai nerazzurri servirà una dimostrazione di personalità.

REAZIONE IN CAMPO – La squadra infatti deve reagire. Quanto visto in Supercoppa non può essere derubricato a fatto qualunque. Serve una risposta in campo. Che però deve arrivare in una partita di Serie A. Dove, come dicevamo, l’Inter ha un percorso di eccellenza da mantenere. Con molte assenze, alcune di uomini chiave. Per di più in trasferta. E contro una squadra agguerrita dalla lotta salvezza. L’Inter insomma avrà bisogno di una prestazione di spessore. E cioè che i suoi leader in campo reagiscano e indichino la via.

Venezia-Inter, è il momento dei leader!

SERVONO I LEADER – Un fatto decisamente meno banale di quello che sembra. Perché proprio i leader nerazzurri vengono da una batosta sonora. Anche loro erano in campo. E si sono fatti travolgere, prima nella testa e poi in campo. Non sono riusciti ad evitare il crollo in un tempo. Per quanto Venezia-Inter possa sembrare un impegno sulla carta più morbido, richiede quindi uno sforzo doppio. Con gli uomini di esperienza a dare un segnale a tutti.