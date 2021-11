Venezia-Inter ha un andamento già prevedibile: servirà pazienza

A guardare i freddi numeri Venezia-Inter avrà un andamento prevedibile come canovaccio base. I nerazzurri dovranno avere pazienza.



I NUMERI PARLANO – Le statistiche non dicono tutto, ma aiutano a farsi un’idea. E quelle del Venezia mandano un messaggio abbastanza chiaro ai tifosi dell’Inter: armatevi di pazienza che la partita sarà lunga. Ragionando solo sulla carta infatti i numeri apparecchiano uno scenario potenziale prevedibile ed evidente.

BARICENTRO BASSO – Il Venezia è la penultima squadra in A per possesso, col 41,6%. Il pallone quindi lo gestirà l’Inter, che dovrà alzare il baricentro, fare possesso e cercare di scardinare linee di gioco basse e strette. I nerazzurri sono al top in Serire A per cross, quindi facile aspettarsi un’abbondanza di traversoni. E anche di tiri. L’Inter è terza in campionato per tiri prodotti con 15,4. E gli uomini di Zanetti sono secondi per tiri subiti, con 16,3 a partita. E qui entra in gioco la pazienza.

TIRI E PARATE – A fronte del dato sui tiri il Venezia ha subito solo 19 gol. Merito senza alcun dubbio dei suoi portieri, che hanno messo insieme 50 parate, top in A. State vedendo il quadro d’insieme? Baricentro alto, gioco macinato, tanti tiri prodotti, occasioni sbagliate e salvate. Servirà pazienza. E il guizzo giusto.