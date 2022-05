Vendesi idolo anche all’Inter: Perisic si iscrive alla lunga lista dei futuri ex

Perisic tiene l’Inter sulle spine in vista dell’ultima trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza. O magari ha già deciso il suo futuro e le notizie degli ultimi giorni servono solo ad abituare i tifosi nerazzurri all’idea. Un’idea che potrebbe essere in bianco e nero. E allora sì che la strategia comunicativa sul tradimento dell’ex idolo potrebbe aver già fatto segno

INCUBO BIANCONERO – La memoria non è un punto di forza del tifoso. Soprattutto quello “aziendalista”, che accetta di buon grado tutto ciò che viene fatto dalla società. E se nella settimana più importante della Serie A (vedi focus) si parla più di calciomercato estivo che di lotta Scudetto, abbiamo un problema. Questi sono i giorni del lungo addio a Ivan Perisic (vedi focus). L’esterno sinistro croato è già stato scaricato virtualmente da gran parte della tifoseria nerazzurra, che impazzisce – letteralmente – all’idea di vederlo vestito di bianconero tra qualche settimana. Premessa: di ufficiale non c’è nulla. Anzi, l’ipotesi Juventus è un rischio da tenere in considerazione, ma l’ultima parola può ancora essere dell’Inter (vedi video). In attesa di notizie ufficiali, le voci che danno Perisic promesso sposo della Juventus provocano la reazione dei tifosi dell’Inter, che si dividono. C’è chi parla di tradimento, chi invece si limita ad accettare la separazione. E chi nega l’importanza di Perisic per l’Inter di ieri, oggi e domani. Niente di nuovo nel calcio moderno.

Gli altri ex idoli scaricati male prima di Perisic

VENDESI IDOLO – La settimana di Perisic post-Finale di Coppa Italia ricorda quella già vissuta da tanti altri calciatori scaricati dalle società e quindi dai rispettivi tifosi. Per restare in tema con l’ultima Juventus-Inter, il caso Paulo Dybala è emblematico. L’ex idolo juventino, fino a poco fa “nuovo” Lionel Messi e adesso zavorra di cui liberarsi. Per non parlare degli esempi in casa Milan, dove Franck Kessié è già un ex (firmerà per il Barcellona, ndr) e il capitano Alessio Romagnoli dovrebbe essere il prossimo. Anche se l’esempio perfetto è Gianluigi Donnarumma, idolo numero uno e capitan futuro, finito per diventare un pippone miracolato e sopravvalutato per i suoi ex tifosi dopo l’approdo a Parigi. Anche più di Hakan Calhanoglu, che quantomeno può essere definito traditore stracittadino. Insomma, Perisic è solo l’ultimo beniamino che i tifosi sono pronti a rivalutare negativamente. Il suo futuro verrà definito a giorni. Non resta che aspettare. Nel 2009 il cantautore milanese J-Ax cantava “Vendesi idolo”, che sullo sfondo calcistico può avere un impatto ancora maggiore. Perisic rischia di essere solo l’ultimo di una lunga lista… in attesa dei prossimi futuri ex calciatori da salutare con il disprezzo tipico del tifoso ferito.