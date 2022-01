Vecino vice-Brozovic all’Inter: cosa si cela dietro la mossa disperata di Inzaghi

Vecino non passerà di certo alla storia per aver risolto la più grande lacuna della rosa dell’Inter nell’ultimo triennio. La sostituzione di Brozovic in occasione di Inter-Empoli avrà convinto anche Inzaghi a rinunciare a qualsiasi tipo di esperimento tecnico-tattico a questo punto della stagione. Eppure il tecnico nerazzurro ha preso tutti in contropiede con la sua decisione

PERNO CENTRALE – Ipotizzando che Simone Inzaghi volesse sorprendere tutti, il risultato sarebbe stato raggiunto. E a pieni voti! La presenza di Matias Vecino dal 1′ in Inter-Empoli di Coppa Italia era nell’aria da giorni ma in un altro ruolo. Nell’analisi pre-partita, infatti, il centrocampista uruguayano è finito in fondo alle gerarchie per sostituire Marcelo Brozovic (vedi focus). Anzi, neanche veniva considerata come opzione davanti alla difesa. E invece Inzaghi ha optato proprio per il numero 8. Oggi ci si chiede il perché. Anche alla luce della prestazione sottotono (vedi pagelle di Inter-Empoli).

Inzaghi senza alter ego di Brozovic

BACKUP MANCANTE – Dando per scontato che si sia trattato di un crash test fallimentare (vedi analisi tattica di Inter-Empoli), che difficilmente verrà replicato, Inzaghi ha almeno due motivi a sua difesa. Il primo motivo è legato al mercato. L’Inter non ha un vice-Brozovic in rosa e, non potendolo acquistare a gennaio (salvo sorprese…), è giusto provare a pescare un’alternativa interna “diversa” rispetto a quelle già note. Vecino conosce(va) già il ruolo, sebbene Inzaghi non sia mai stato convinto. E si capisce anche bene il motivo, che amplifica la mossa disperata del tecnico nerazzurro. In fondo, Vecino non ha mezza caratteristica in comune con Brozovic. Non può mai essere il suo backup, nemmeno per scherzo. In Coppa Italia è solo arrivata la conferma.

Vecino senza (un) posto nell’Inter

REAZIONE NULLA – Il secondo motivo riguarda l’aspetto psicologico della prestazione. Vecino è una riserva a cui la panchina sta stretta ma non è la prima alternativa nel ruolo di mezzala né la seconda. A organico completo, difficilmente vedrà il campo. Pertanto, alla prima vera occasione concessagli da Inzaghi, avrebbe dovuto dimostrare di meritare più spazio. Insomma, ci si sarebbe aspettata una reazione positiva alla “provocazione” di Inzaghi, che avrebbe potuto metterlo maggiormente a suo agio schierandolo mezzala. Il contratto in scadenza a fine stagione non aiuta Vecino a vivere al meglio la quotidianità nell’ambiente nerazzurro ma al momento offerte concrete per cederlo a gennaio non sono arrivate. Inzaghi non si dispererebbe nel caso in cui l’Inter riuscisse a cederlo e rimpiazzarlo con un profilo più funzionale in mezzo al campo. Un vero vice-Brozovic o comunque un elemento utile a partita in corso. L’esperimento Vecino “regista” può finire già in soffitta. E il calciomercato di gennaio è ancora aperto, non si sa mai…