Vecino ultimo a prendere una decisione: ecco il futuro dei 5 ex Inter via gratis

Vecino non sa ancora in che squadra giocherà nella prossima stagione. L’unica certezza è che quella squadra non sarà l’Inter, che il 1° luglio si ritroverà almeno con cinque calciatori in uscita per fine contratto. A differenza del centrocampista uruguayano, quattro conoscono già la prima tappa in programma dopo l’addio ufficiale alla Milano nerazzurra

ULTIMI RINNOVI – Sulla scia del più “datato” Danilo D’Ambrosio, il rinnovo di Alex Cordaz (vedi video) risolve ogni dubbio sul futuro del terzo portiere. Che era uno dei calciatori nerazzurri in scadenza di contratto in data 30 giugno 2022. Al momento restano solo in due a non aver già messo la firma su un nuovo contratto. Il primo è Samir Handanovic, che comunque ha annunciato di aver accettato di rimanere un’altra stagione a Milano (sebbene manchi ancora la conferma ufficiale, ndr). E il secondo è Matias Vecino, che non ha ancora deciso dove giocare nella prossima stagione. Ed è proprio Vecino l’ormai ex nerazzurro su cui ci sono più dubbi sul futuro. Resterà in Italia o tenterà l’avventura all’estero? In ogni caso, nessun dubbio sull’addio all’Inter a parametro zero. Alla lista dovrebbero aggiungersi anche i cileni ma in quel caso, senza cessione, è più giusto parlare di buonuscita. Pertanto, con Arturo Vidal e Alexis Sanchez non si preannuncia un addio “gratis” per l’Inter…

Vecino indeciso dopo l’Inter ma gli altri no

FUTURO DEFINITO – Per quanto riguarda gli altri, Aleksandar Kolarov ha praticamente già appeso gli scarpini al chiodo e presto inizierà la sua carriera fuori dal campo di gioco. Invece, Andrea Ranocchia (vedi video) continuerà la sua avventura in Serie A dopo aver accettato la proposta del Monza, al debutto nella massima serie. Come noto, Ivan Perisic è un nuovo calciatore del Tottenham in Premier League. Infine, Felipe Caicedo farà ritorno al Genoa per fine prestito ma non resterà in Serie B nella prossima stagione. Da queste uscite l’Inter non ricava nulla. Al più risparmia, e non poco, a livello di ingaggi. E può così investire su altri profili. In attesa di capire dove finirà Vecino e, soprattutto, chi prenderà il suo posto in mezzo campo…